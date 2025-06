Patrónmi festivalu Dotyky a spojenia budú Táňa Pauhofová a Milo Kráľ

Martin 3. júna (TASR) - Jubilejný 20. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia sa uskutoční v Martine od 16. do 21. júna. Ako uviedla programová riaditeľka festivalu Monika Michnová na utorkovej tlačovej konferencii, tento rok budú patrónmi festivalu Táňa Pauhofová a Milo Kráľ.



„Hlavný program mapuje tvorbu všetkých divadiel na Slovensku za uplynulý rok, ktoré mali v tomto čase premiéru. To znamená, že patria sem zriaďované, ako aj nezriaďované divadlá,“ uviedla Michnová s tým, že hlavné kritérium pre výber vždy bolo a zostáva to, že sa snažia hľadať tie najzaujímavejšie, najinšpiratívnejšie, najodvážnejšie inscenácie, ktoré v sledovanom období vznikli.



Ďalej podotkla, že chcú poukázať na to, ak nejaké divadlo v rámci svojej tvorby urobilo nejaký krok vpred a ukázať inscenácie, ktoré podľa ich názoru patria do top desiatky v hlavnom programe a top päťky v programe pre mladé publikum.



Členka dramaturgickej rady festivalu Diana Pavlačková vyzdvihla zaujímavosť, že v celom programe je iba jedna inscenácia, ktorá vznikla na základe klasického dramatického textu. „Zvyšné inscenácie sú buď autorské alebo vznikli ako adaptácie, či už prozaických predlôh alebo dokonca aj filmu. Všetky tieto inscenácie veľmi citlivo reagujú na to, čo sa deje okolo nás,“ dodala Pavlačková.



Večerný hudobný program na Divadelnom námestí bude patriť koncertom, ktoré prepája divadelné prostredie. Poctu Milanovi Lasicovi k jeho nedožitým 85. narodeninám vzdá so svojím špeciálnym koncertom Marián Čekovský. Vystúpi aj kapela jedného zo zakladateľov festivalu Mila Kráľa či držiteľka ocenenia Dosky 2024 za hudbu Kriss Krimm. Súčasťou festivalu sú aj workshopy na základných a stredných školách v Martine.



Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, partnermi festivalu sú tiež Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.