Patrónom 33-kilometrovej Extrémnej Krížovej Cesty je sv. Krištof

Poprad 10. apríla (TASR) - V Poprade a okolí mesta sa v piatok 11. apríla uskutoční Extrémna Krížová Cesta (EKC). Na Slovensku sa koná už od roku 2018 a tento rok to bude v 30 mestách naprieč celou krajinou. Informovala o tom líderka EKC Poprad Zuzana Dunajčanová s tým, že každá trasa má svojho zasväteného patróna a pre Poprad je to sv. Krištrof - patrón vodičov, pútnikov, cestujúcich. EKC sa začne o 18.00 h svätou omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade a posledným zastavením je Kostol sv. Cyrila a Metoda.



Samotná EKC vznikla v Poľsku v roku 2009. Autorom je Jacek Stryczek. Vlani sa konala v 23 krajinách sveta, na 850 trasách a absolvovalo ju viac ako 100.000 veriacich. „Je to duchovný projekt, ktorý sa koná počas piatkovej noci v rámci pôstu, v tichu, meditácii a modlitbe. Každá trasa musí spĺňať všetky potrebné štandardy - začína sa svätou omšou, dĺžka trasy je 40 kilometrov, alebo minimálne 30 kilometrov už s potrebným prevýšením 500 metrov. V Poprade je to konkrétne 33-kilometrová trasa so 790-metrovým prevýšením,“ priblížila Dunajčanová. Ďalším z kritérií je, že sa trasa prechádza v noci a z väčšej časti po lesných a poľných cestách. Na trase je 14 zastavení, pri ktorých účastník premýšľa nad jednotlivými rozjímaniami. Doba prechodu je minimálne osem hodín a prechádza sa v tichosti a v malých skupinkách.



„Aktuálne rozjímania krížovej cesty máme aj v audio verzii, ktorú si pútnik môžete stiahnuť z našej stránky. Na trasách často bývajú aj otvorené kostoly s vystavenou sviatosťou oltárnou, niekde aj z relikviami patrónov trás,“ dodala Dunajčanová s tým, že motto pre tento rok je „od seba musíme začať“. Upozornila, že trasa je určená predovšetkým pre fyzicky zdatných ľudí a je na vlastnú zodpovednosť. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby. Každý účastník dostane brožúrky rozjímania a s presným opisom jeho zvolenej trasy, mapu a súradnice do mobilnej aplikácie. „Naše trasy, sú aj reflexne označené. Vstupné je dobrovoľné a poslúži na podporu tohto duchovného projektu,“ podotkla Dunajčanová. Medzi zastaveniami je napríklad kríž nad Ďurkotovým, kaplnka za Spišskou Teplicou, či horáreň Vápenica i Kostol sv. Heleny na Kvetnici.