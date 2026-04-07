Pavilón škôlky v Partizánskom bude mať novú elektroinštaláciu
K rekonštrukcii radnica pristúpila v pavilóne číslo 4.
Autor TASR
Partizánske 7. apríla (TASR) - Samospráva Partizánskeho pristúpila k rekonštrukcii elektroinštalácie v jednom z pavilónov Materskej školy (MŠ) na Obuvníckej ulici. Do prác investuje približne 10.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
K rekonštrukcii radnica pristúpila v pavilóne číslo 4. „Meníme 560 metrov káblov, osádzame viac ako 30 nových zásuviek, 35 LED svietidiel a ďalších šesť núdzových svietidiel,“ opísal Božik.
Rekonštrukcia na MŠ Obuvnícka je podľa neho po MŠ na sídlisku Šípok, na Malej okružnej a Makarenkovej ulici v poradí ďalšou investíciou mesta v tomto roku do školských priestorov.
Božik avizoval, že radnica pripravuje ďalšie investície počas tohto roka. „Zároveň pripravujeme jednu veľkú investíciu z európskych zdrojov a tá sa bude týkať MŠ vo Veľkých Bieliciach,“ dodal.
