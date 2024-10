VIDEO: V záhrade múzea vysťahovalectva pribudli historické atrakcie

Pavlovce nad Uhom 14. októbra (TASR) - V priestoroch múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky - Kasigarda v Pavlovciach nad Uhom v pondelok otvorili Záhradu slovensko-amerického kultúrneho dedičstva. V rámci projektu zrealizovali v areáli päť atrakcií. Ako pre TASR uviedol zakladateľ a majiteľ múzea Martin Javor jednou z nich je replika starodávnej stodoly, v ktorej je traktor privezený z Ameriky.



"Priviezol ho jeden pán pred sto rokmi. Keď prišli komunisti, aby ho nemusel dať do družstva, tak ho zakopal," dodal Javor. V záhrade pribudla aj otočná motorizovaná kupola na pozorovanie dennej aj nočnej oblohy, observatórium s názvom ŤahyŇASA, ktoré má podľa Javora odkazovať na astronauta Eugenea Cernana, so slovenskými koreňmi.



Vybudovali aj funkčnú pec na chlieb, ktorá bola typická pre dané územie a ktorá bola inšpiráciou pre výstavbu podobných pecí v USA. "Robili sme výskum medzi americkými Slovákmi a zisťovali sme, ktorá vec im najviac zo Slovenska chýba. Samozrejme, najviac im chýbal chlieb," uviedol Javor. V záhrade je aj historický včelín a vysadili 11 stromov starých odrôd.







Projekt podporil Košický samosprávy kraj (KSK) prostredníctvom dotačného programu Terra Incognita v sume 35.000 eur. "Verím, že návšteva tejto špeciálnej záhrady bude prínosom nielen pre cestovný ruch, ale aj pre občiansku spoločnosť a celé generácie východniarov," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Záhrada v exteriéri múzea ako aj historický včelín budú k dispozícii návštevníkom neobmedzene. Observatórium bude prístupné po telefonickej alebo online rezervácii. Pec bude sprístupnená počas organizovaných aktivít Múzea vysťahovalectva, ako sú napríklad Dni vysťahovalectva či Holubkový festival.



Múzeum obsahuje 4000 artefaktov, ktoré pochádzajú z USA a Kanady. Jeho súčasťou je aj najväčšia zbierka stúh slovenských spolkov v Amerike a osobitná vitrína je venovaná bankárovi Michalovi Bosákovi, ktorý sa podpísal na dolárovú bankovku. Vidieť sa dá napríklad aj uniforma amerického Slováka z československých légií z čias prvej svetovej vojny.



Múzeum malo podľa jeho zakladateľa za posledný rok 12.000 návštevníkov. "V múzeu sa počas prehliadok stretávame s čoraz väčším počtom návštevníkov, potomkov našich vysťahovalcov, ktorí pátrajú po svojej minulosti a kompletizujú si osobnú históriu svojho rodu," dodal Martin Javor.