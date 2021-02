Považská Bystrica chce očkovať učiteľov

Považská Bystrica 11. februára (TASR) – Možnosť zaočkovať učiteľov proti ochoreniu COVID-19 iba v krajských mestách považuje považskobystrická radnica za nelogické. Samospráva spolu s nemocnicou chcú požiadať o výnimku a učiteľov chcú očkovať „doma“.



„Pripadá mi absolútne nemysliteľné a neakceptovateľné, aby naši pedagógovia a pracovníci v školstve museli chodiť na očkovanie do Trenčína. V Považskej Bystrici máme predsa vakcinačné centrum v nemocnici, už niekoľko týždňov tam očkujú práve vakcínou od Pfizer/BioNTech a zvládajú vyočkovať to, čo majú naskladnené, v stanovenom čase, aby sa vakcína neznehodnotila. Toto rozhodnutie je preto pre mňa teda úplne nelogické,“ uviedol primátor Považskej Bystrice Karol Janas.



Podľa rezortu zdravotníctva by sa mali učitelia vakcinovať v 12 očkovacích centrách v krajských mestách. Ako dôvod uvádza to, že časť z nich budú očkovať vakcínou od Pfizeru/BioNTech, ktorá potrebuje skladovanie v hlbokých mrazoch. Podľa Janasa sa doteraz očkovalo iba touto vakcínou a nemali s tým problém ani očkovacie centrá v menších nemocniciach. Očkovanie sa má začať už v sobotu (13. 2.).



Podľa Janasa nebude očkovanie v krajských mestách pre väčšinu učiteľov príliš dostupné. „Mesto Považská Bystrica v spolupráci s nemocnicou s poliklinikou chce požiadať Ministerstvo zdravotníctva SR o výnimku, aby bolo možné pedagogických zamestnancov z okresu zaočkovať priamo v našom meste. Využiť na to chceme priestory športovej haly, ktorá sa už osvedčila pri antigénovom testovaní,“ doplnil primátor.