V.Pčolinský sa vzdal členstva v komisii pre ochranu verejného poriadku

Bratislava 25. marca (TASR) - Z korupcie obvinený bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský sa vzdal svojho členstva v bratislavskej mestskej komisii pre ochranu verejného poriadku. Bratislavskí mestskí poslanci to vo štvrtok zobrali na vedomie.



Pčolinský podľa mesta deklaroval, že sa vzdáva všetkých verejných funkcií, čím prejavil vôľu vzdať sa i členstva v tejto komisii mestského zastupiteľstva hlavného mesta ku koncu marca. Pčolinský bol ako občan-neposlanec zvolený za člena komisie v marci 2019.



Národná kriminálna agentúra zadržala Pčolinského 11. marca. Obvinili ho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K. Skutok sa mal stať v auguste minulého roka.