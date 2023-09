PD Lieskovec približuje na farmárskom dni ľuďom svoju prácu a produkty

Lieskovec 2. septembra (TASR) - Na priblíženie práce poľnohospodárov a produktov, ktoré vychádzajú spod ich rúk, sa v sobotu koná v areáli Poľnohospodárskeho družstva (PD) Lieskovec v okrese Zvolen v poradí už štvrtý Farmársky deň. Družstvo, ktoré sa zaoberá rastlinnou i živočíšnou výrobou, patrí k najproduktívnejším nielen v okrese, ale celom Banskobystrickom kraji.



"Cieľom Farmárskeho dňa je ukázať ľuďom, že sme tu na to, aby sme ich nachovali zdravými potravinami a že naším poslaním je obhospodarovať krajinu šetrne a citlivo," povedala TASR Martina Luptáková, predsedníčka družstva, ktoré aktuálne dáva prácu 65 ľuďom.



Družstvo sa snaží podľa možností investovať do nových hál na spracovanie svojich produktov a do chovných priestorov. Aktuálne dokončili bitúnok na vlastnú hydinu. Kurence chovajú v šiestich turnusoch v dvoch halách, pričom jeden turnus znamená asi 40.000 kusov hydiny. Tento cyklus sa podľa Luptákovej opakuje šesťkrát do roka. Podstatná časť produkcie kurčiat smeruje do Poľska, pretože konkurencia na trhu spôsobuje, že na Slovensku toto množstvo nedokážu predať.



"Vlastné produkty a výrobky predávame nielen v našom družstve, ale aj v predajni v Detve a najnovšie aj v Hronskej Breznici," uviedla Luptáková. Predaj vlastných výrobkov v nich tvorí asi desatinu obratu. Ten dosiahol vlani približne 4,5 milióna eur.



Družstvo obhospodaruje zhruba 3000 hektárov pozemkov, z čoho je asi 1800 hektárov orná pôda. "Okrem základných obilnín pestujeme slnečnicu, repku, sóju a, samozrejme, krmoviny pre našu živočíšnu výrobu, ktorú tvorí hovädzí dobytok, brojleri, ovce, sliepky a mangalice," vymenovala.



Ľuďom začali pred časom ponúkať aj samozber cukrovej kukurice a hrachu. Ako poznamenala, práve rastlinná výroba drží družstvo v kladných číslach, aj keď tento rok to tak nemusí byť.



V tejto súvislosti ju mrzí, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) ich nedávno listom požiadala o vrátenie dotácie na pôdu za rok 2020 vo výške asi 36.000 eur a ďalších asi 18.000 eur za sesterskú organizáciu Agrodružstvo Klokoč. "Tieto peniaze nám boli už skôr priznané a vyplatené. Obávam sa ešte, že čoskoro môže prísť aj žiadosť o vrátenie peňazí za iné roky, čo by nás mohlo doslova ohroziť," dodala.