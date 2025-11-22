< sekcia Regióny
Pečenú dolnozemskú klbásku možno v sobotu ochutnať na klobásiáde
Vstup je voľný.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Pečenú dolnozemskú klbásku môžu záujemcovia v sobotu ochutnať na ďalšom ročníku Dolnozemskej klobásiády v Bratislave. Túto špecialitu budú vyrábať súťažiace tímy. Na sociálnej sieti o tom informoval Spolok Slovákov z Maďarska, ktorý je spoluorganizátorom podujatia.
„Uvidíte naše súťažiace tímy priamo pri výrobe našej tradičnej špeciality - dolnozemskej klbásky. Môžete si pochutnať na čerstvo upečených klbáskach a hlavne podporiť naše družstvá v súťaži o zlatý pohár pre najlepšiu dolnozemskú klbásku,“ uviedli organizátori. Vstup je voľný. Podujatie sa začína o 10.00 h v jedálni vo Vlčom Hrdle 2 v Bratislave.
