PechaKucha Night v Trnave predstaví slovenských umelcov v zahraničí

Trnava 9. novembra (TASR) – V poradí už 32. vydanie večera umenia a kultúry PechaKucha Night v Trnave budú môcť diváci sledovať kvôli opatreniam voči šíreniu nového koronavírusu naživo na sociálnej sieti. Je to v histórii podujatia prvýkrát, podľa Michala Klembaru, riaditeľa organizujúceho Kultúrneho centra Malý Berlín, v stredu (11.11.) sa takto môžu predstaviť slovenskí kreatívci, umelci a architekti pôsobiaci v zahraničí. Štatút akcie im každému umožňuje vystúpenie v trvaní 20 krát 20 sekúnd.



PechaKucha č. 32 predstaví nielen médium maľby, grafický dizajn, dizajn skla, ale načrie aj do odevného dizajnu. "V tomto špeciálnom vydaní pôjde o príležitosť zoznámiť sa s tvorbou umelcov, ktorých by sa na Slovensku asi nepodarilo stretnúť," uviedol Klembara. Z nórskeho Bergenu sa s Trnavou spojí dizajnérka skla Patrícia Šichmanová, z Fínska maliar Michal Czinege, z Texasu sa prihlási maliarka Katarína Janečková Walshe. "Okrem toho zavítame s grafickou dizajnérkou Kristínou Bartošovou do neďalekého Rakúska a s viacerými pobudneme v Amsterdame, v Holandsku, odkiaľ sa presunieme do Londýna. Odtiaľ sa nám predstaví grafická dizajnérka Lucia Blanáriková, Maťa Ďurikovič nás prevedie Parížom, mekkou módy," uviedol Klembara. Podujatie začne o 19.00 h.



PechaKucha Night je platforma, ktorá vznikla v Tokiu z iniciatívy architektov Astrid Kleinovej a Marka Dythama. V priebehu krátkeho času sa rozšírila po celom svete. Myšlienkou je priniesť divákom produktívne, zaujímavé alebo prekvapivé témy prostredníctvom projekcií a prinútiť účinkujúcich rozprávať stručne a k veci. Vystupujúci musí vždy predstaviť 20 vizuálnych materiálov, ku každému obrázku má len 20 sekúnd. Práve toto časovanie má preveriť schopnosť zaujať diváka a pritom ho niečomu naučiť alebo s niečím oboznámiť. Prvá PechaKucha Night v Trnave sa konala v máji 2011.