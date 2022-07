Renesančný kaštieľ v Pečovskej Novej Vsi ukrýva viaceré hodnotné prvky

Pečovská Nová Ves 26. júla (TASR) – Výzor kaštieľa zo 16. storočia v Pečovskej Novej Vsi nebol v minulosti v regióne ojedinelý, avšak ako jediný sa zachoval v pôvodnej podobe. Vyplýva to z architektonicko-historického výskumu, ktorý tam v uplynulých dňoch realizovali. TASR o tom informoval predseda občianskeho združenia Renesančný kaštieľ PNV Slavomír Karabinoš.



Ako povedal, nariadil ho Krajský pamiatkový úrad v Prešove. Jeho cieľom bolo aktualizovať, spresniť a doplniť chýbajúce poznatky už spracovanej výskumnej dokumentácie, ktorá pochádza z roku 1970 a 1993.



"Pôvodne sa predpokladalo, že výzor kaštieľa je v regióne raritou, ako sa však ukázalo, to najcennejšie ukrýva renesančná stavba vo vnútri. Medzi hodnotné prvky patria vstavané skrine, ktoré boli dendrochronologicky datované okolo roku 1607, druhá vstavaná skriňa bola datovaná okolo roku 1556. Zrubová konštrukcia bola datovaná do obdobia rokov 1647 – 1648. Na kaštieli sa nachádza šesť typov strieľní. Okrem jednej kľúčovej a štrbinových sú to aj nohavicové trojdielne strieľne," uviedol Karabinoš.



Kaštiele na území Šariša majú podľa jeho slov síce zachované strieľne, ktoré sú datované do 17. storočia, nohavicové sú ale na kaštieli raritou.



"Pôvodné sú i kamenné portály v interiéri a kozub v miestnosti. Jeden trám bol dendrochronologicky datovaný, ide o jedľu zoťatú na prelome rokov 1615/1616, rovnako sú datované aj stropy miestností. Pôvodné sú aj tehlové dlažby v miestnostiach," doplnil Karabinoš.



Výskum realizovali Michaela Haviarová a Tomáš Haviar. Aktivitu finančne podporila aj Nadácia SPP.



Renesančný kaštieľ zo 16. storočia sa nachádza v severnej časti obce v smere na obec Ľutina. V roku 2020 vzniklo spomenuté občianske združenie s cieľom jeho propagácie a záchrany.