V Pečovskej Novej Vsi otvorili hygienické centrum

Z otvorenia hygienického centra v obci Pečovská Nová Ves na Rómskej ulici v okrese Sabinov 19. apríla 2023. V centre sa nachádzajú dámske a pánske sprchy, umývadlá, automatické práčky a sušičky. Foto: TASR - František Iván

Pečovská Nová Ves 19. apríla (TASR) - Nové hygienické centrum otvorili v stredu na Rómskej ulici v obci Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov. Obyvatelia obce tam môžu využiť sprchy, ako i práčovňu. Ako pre TASR uviedol starosta Jaroslav Dujava, v rámci projektu vzniklo taktiež jedno pracovné miesto.Cieľom projektu s názvom Všetci spoločne za inklúziu Rómov, lokálny rozvoj a znižovanie chudoby v Pečovskej Novej Vsi je podľa jeho slov riešenie problémov, ktoré si obec zadefinovala a jedným z nich je boj s chudobou a hygiena.povedal Dujava.Ide o novopostavenú budovu, náklady na výstavbu a zariadenie predstavujú približne 160.000 eur. Ľudia budú v hygienickom centre za služby platiť necelé euro za pranie a približne 50 centov za sušenie.doplnil Dujava s tým, že obec má 2851 obyvateľov, v danej lokalite býva približne 700 rómskych spoluobčanov.Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero, ktorý sa otvorenia hygienického centra zúčastnil, jeho vytvorenie víta. Rovnako i to, že obec sa snaží komplexne vyriešiť situáciu ľudí, ktorí žijú v nedôstojných podmienkach." doplnil Hero.Na otázku, kedy sa zmení to, aby Rómovia nebývali v chatrčiach, povedal, že Európska komisia pri dizajnovaní partnerskej dohody pre programové obdobie 2021 - 2027 to dávala ako základnú paradigmu, aby sa išlo do komplexného riešenia.dodal splnomocnenec.UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, foto a videozáznam.man ima