Pečovská Nová Ves zakúpi nové kroje

Pečovská Nová Ves 30. septembra (TASR) - Obec Pečovská Nová Ves (okres Sabinov) zakúpi v rámci slovensko-poľského projektu pre Folklórnu spevácku skupinu (FSS) Jablonka a dievčenskú ľudovú hudbu Beťárky, ktoré pôsobia v obci, nové kroje a hudobné nástroje. Nové kroje bude mať aj folklórny súbor v Sieniawe v Poľsku. Začiatkom mája budúceho roka sa súbory predstavia na folklórnom festivale v Pečovskej Novej Vsi.



Vo štvrtok (26. 9.) po slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v poľskej Sieniawe zástupcovia obce Pečovská Nová Ves a mesta a gminy Sieniawa podpísali partnerskú dohodu pre realizáciu projektu.



"Projekt je zameraný na rozvoj a oživenie aktívnej práce seniorov formou ich medzigeneračného prepojenia s mladou generáciou. Sleduje zlepšenie kvality života miestnych seniorov ako jednej zo skupín osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Projekt poskytne možnosti pre ich aktívne začleňovanie do spoločenského života komunity, budovanie spoločnej identity či integrácie nielen v rámci obce Pečovská Nová Ves, ale aj v rámci iných samospráv a osobitne v rámci cezhraničnej spolupráce so seniormi z družobného mesta a gminy Sieniawa v Poľsku," uviedol starosta obce Pečovská Nová Ves Jaroslav Dujava.



V rámci projektu bude pre FSS Jablonka zakúpených 12 ženských krojových kompletov, osem mužských krojových kompletov s koženými čižmami a akordeón. Pre dievčenskú ľudovú hudbu Beťárky zakúpia kontrabas. Folklórny súbor v Sieniawe získa 15 ženských krojových kompletov.



Súčasťou projektu je i dvojdňový výlet 50 miestnych seniorov zo ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Pečovskej Novej Vsi spolu s členmi FSS Jablonka a dievčenskou ľudovou hudbou Beťárky do Poľska na obdobné folklórne podujatie, ktoré v rámci projektu zabezpečí poľský partner. Rovnako vznikne i hodinový video dokument o živote, aktivitách, činnosti seniorov, ako aj samosprávach, v ktorých žijú.



Projekt zameraný na rozvoj medzinárodnej spolupráce s názvom 'V života jeseň, spája nás pieseň' je riadený Prešovským samosprávnym krajom, ktorý je riadiacim orgánom pre program malých projektov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Poskytnuté zdroje na projekt vrátane spolufinancovania predstavujú sumu viac ako 83.000 eur. Z toho takmer 50.000 eur získala obec Pečovská Nová Ves a viac ako 17.000 eur mesto a gmina Sieniawa.