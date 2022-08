Pečovskonovoveský jarmok ponúka prehliadku ľudových remesiel a tanca

Pečovská Nová Ves 19. augusta (TASR) - Ľudové remeslá, regionálne jedlá, prehliadku skupiny historického šermu či ľudového tanca a spevu ponúka 24. ročník Pečovskonovoveského remeselného jarmoku. Koná sa v piatok a v sobotu (20. 8.) v Pečovskej Novej Vsi.



Ako informuje obec na svojej webstránke, jarmok sa začne v piatok večer galavečerom s huslistom Filipom Jančíkom a jeho laserovou svetelnou šou. Súčasťou večera bude slávnostné odovzdávanie Ceny starostu obce Pečovská Nová Ves.



"Jarmočná sobota sa začne svätou omšou o 10.00 h a bude pokračovať jarmočným sprievodom. Po otvorení jarmoku vystúpia historickí šermiari a miestna folklórna spevácka skupina Jablonka. Odpoludnie sa začne o 14.00 h prehliadkou folklórnych tanečných a speváckych skupín. O 15.30 h si prídu na svoje všetky deti. Do obce prídu za nimi Smejko a Tanculienka so svojimi hitmi. O 17.00 h vystúpi hudobná skupina Dynamix," uvádza obec.



O 19.00 h vystúpi skupina Salk so svojím repertoárom ľudových piesní v rockovom prevedení. "Hviezdou večera je skupina Metalinda. Po ňom bude jarmočná tanečná veselica so skupinou Juventus Music Band a DJ Jossom," dodáva obec.