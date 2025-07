Pedagogická fakulta TRUNI sa presťahuje do budovy na Paulínskej ulici

Trnava 20. júla (TASR) - Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity (TRUNI) sa postupne presťahuje do priestorov na Paulínskej ulici v Trnave. Budova bola dlhodobo nevyužívaná, Trnavská univerzita ju kúpila v marci 2025 za takmer osem miliónov eur od Slovenskej technickej univerzity (STU). Informoval o tom rektor TRUNI Miloš Lichner.



Pedagogická fakulta TRUNI už stihla zorganizovať v bývalom sídle Materiálovotechnologickej fakulty STU aj promócie absolventov bakalárskeho štúdia. Aby však mohla byť budova plne spojazdnená, bude potrebné zrealizovať viaceré investičné aktivity.



„Bude sa riešiť otázka vypratania a upratania celej budovy, výmena okien, zateplenie. Pevne verím, že v budúcom roku by tam mohla byť väčšina fakulty presťahovaná,“ povedal Lichner.



Aktuálne sídli pedagogická fakulta na okraji mesta na Priemyselnej ulici. „Veľmi sa teším, že sa pedagogická fakulta vracia do historického jadra,“ zdôraznil. TRUNI zrealizovala nákup budovy na Paulínskej ulici v rámci projektu Konzorcia trnavských univerzít.