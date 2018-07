Pedagogický ústav podporí program pre deti a mládež Príbeh hudby

Bratislavský chlapčenský zbor, ktorý pôsobí na slovenskej kultúrnej scéne 36 rokov, sa počas svojej existencie permanentne zameriaval aj na prácu s detským poslucháčom.

Bratislava 20. júla (TASR) - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) podporí koncertný program Príbeh hudby, ktorý pripravil Bratislavský chlapčenský zbor. Potvrdil to riaditeľ ústavu Ľudovít Hajduk po pracovnom rokovaní so zástupcami zboru.



"Požiadali o posúdenie koncertného programu z pohľadu jeho súladu s aktuálne platným Štátnym vzdelávacím programom pre nižšie stredné vzdelávanie v oblasti Hudobná výchova. Vyjadrením ŠPÚ podmieňuje ministerstvo školstva svoje odporúčanie účasti na projekte pre základné a stredné školy," povedal Hajduk.



Po realizácii pilotného projektu spolu so Štátnou filharmóniou a Štátnym komorným orchestrom Žilina pripravuje Bratislavský chlapčenský zbor uvedenie koncertného programu Príbeh hudby so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. V spolupráci s RTVS bude 26. októbra „účasť" na koncerte prostredníctvom priameho internetového prenosu zabezpečená aj pre základné školy na Slovensku.



Bratislavský chlapčenský zbor, ktorý pôsobí na slovenskej kultúrnej scéne 36 rokov, sa počas svojej existencie permanentne zameriaval aj na prácu s detským poslucháčom. Teleso, ktoré je oceňované doma aj v zahraničí, pravidelne spolupracuje so Slovenskou filharmóniou a Slovenským národným divadlom.



ŠPÚ podporuje aktivity na skvalitnenie hudobného vzdelávania na Slovensku. "Nezanedbateľnou na takejto forme vzdelávania je nenásilná výchova k humanizmu a porozumeniu, čo pôsobí aj ako prevencia voči rôznym formám extrémizmu," doplnil Hajduk.



TASR informácie poskytla Andrea Galovičová zo ŠPÚ.