Pedagógom v rámci metodického dňa priblížili nové postupy a metódy

Prešov 6. apríla (TASR) - Viac ako 700 prešovských pedagógov základných škôl a Spoločného školského úradu sa v stredu (5. 4.) v 12 školách zúčastnilo celomestského Metodického dňa v Prešove. Ako TASR informovala Veronika Kmetóny Gazdová z Mestského úradu (MsÚ) v Prešove, 32 prednáškových skupín viedlo 45 lektorov z rôznych oblastí vzdelávania a výchovy žiakov a mládeže. Podujatie zorganizovalo oddelenie školstva MsÚ a Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Prešove.



"Metodické dni sú dôležité pre kvalitu vzdelávania a som rád, že tvoria súčasť školského systému v našom meste. Je dôležité, aby každý zúčastnený vnímal potrebu byť aktívnym. Verím, že postupne sa bude na túto formu klásť dôraz ako na jednu z nosných oblastí školského vzdelávania," uviedol viceprimátor mesta Prešov pre oblasť vzdelávania Peter Krajňák.



Podľa vedúcej oddelenia školstva Jitky Semivanovej, cieľom metodického dňa v základných školách je predstaviť nové aplikácie, edukačné postupy, inovatívne vzdelávacie metódy v klasickom aj modernom spôsobe vyučovania, ako aj odovzdanie vzájomných vedomostí, skúseností, poznatkov, zručností i nápadov. Ako povedala, tohtoročný metodický deň reagoval na aktuálne trendy a výzvy vo vzdelávaní i v spoločnosti ako takej.



Vzdelávacie prednášky boli rozdelené do tematických okruhov podľa predmetov. Záujem a dopyt bol podľa Kmetóny Gazdovej v procese tvorby obsahovej náplne programu aj o nadpredmetové oblasti, ako napríklad práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, problematika inklúzie a integrácie či fenoménu ako ochrana dieťaťa pred násilím a podobne.



Súčasťou vzdelávacieho stretnutia boli aj ukážkové hodiny, prezentácie, praktické ukážky k určenej téme aj tvorivé diskusie za účasti odborníkov a pozvaných hostí.