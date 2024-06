Pedagógovia a žiaci Prešovského kraja si prevzali ocenenia

Prešov 17. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl z Prešovského kraja. Slávnostné odovzdávanie plakety Sophista pro regione za mimoriadny prínos pri výchove a vzdelávaní žiakov v školskom roku 2023/2024 a plakety Lux mentium za reprezentáciu kraja a dosiahnuté výnimočné výsledky v aktuálnom školskom roku sa uskutočnilo v pondelok v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Ja to naša výsada a zároveň je to pre nás veľká radosť uctiť si našich pedagógov, ktorí citlivo, rozvážne a s láskou vedú svojich študentov k vzdelávaniu a poznávaniu. Rovnako je potešením vyzdvihnúť aj našich úspešných, kreatívnych a talentovaných žiakov, ktorí nám robia fantastické meno nielen za hranicami kraja, ale aj Slovenska a to svojimi mimoriadnymi úspechmi v predmetových olympiádach či v iných súťažiach. Všetci laureáti si zaslúžia našu pozornosť, ako aj ich významné výsledky, ktoré dosiahli," povedal počas odovzdávania ocenení na doskách jedného z prešovských divadiel predseda PSK Milan Majerský.



Plaketu Jána Amosa Komenského - Sophista pro regione, učiteľ múdrosti pre región, získalo za školský rok 2023/2024 celkovo 15 učiteľov. Z toho šesť ich je z Prešova, traja z Popradu a po jednom pedagógovi z Humenného, Kežmarku, Levoče, Lipian, Starej Ľubovne a Stropkova. Návrhy na toto ocenenie posielali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia územnej školskej rady.



Plaketu Lux mentium - Svetlo poznania dostalo v tomto školskom roku 15 študentov. Šesť z Prešova a po jednom z Bardejova, Humenného, Horného Smokovca, Kežmarku, Lipian, Popradu, Starej Ľubovne, Svitu a Vranova nad Topľou. O návrhu na ocenenie rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva Úradu PSK.



Kraj za 14 ročníkov udeľovania plakiet Sophista pro regione a Lux mentium ocenil už celkovo 269 učiteľov a 268 žiakov stredných škôl PSK. Oceňovanie Pedagóg a žiak organizuje od roku 2009, v rokoch 2020 a 2021 sa pre pandémiu COVID-19 neuskutočnilo.