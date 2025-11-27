< sekcia Regióny
Pedagógovia na východe si radia pri práci s deťmi z generačnej chudoby
Autor TASR
Michalovce 27. novembra (TASR) - Pedagógovia z okresov Michalovce a Sobrance sa zapojili do vzdelávacieho programu, ktorý im má pomôcť lepšie pracovať s deťmi z prostredia generačnej chudoby. Cieľom je profesijný rozvoj, ich podpora a prehĺbenie porozumenia rómskej kultúre. Ako TASR informovali z Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica, do programu sa zapojilo 20 učiteľov a asistentov učiteľa z piatich základných škôl.
„Veríme, že ak sú učitelia silní a podporení, dokážu posilniť aj svoje deti. Našou snahou je, aby sa pedagógovia cítili oceňovaní, inšpirovaní a mali možnosť rásť aj v prostredí, ktoré si často vyžaduje mimoriadnu odolnosť,“ uviedli koordinátorky a učiteľky Lucia Ilošvajová a Simona Čalovková. Doplnili, že súčasťou výučby detí z prostredia generačnej chudoby je aj nedostatok zdrojov, zložité sociálne okolnosti a potreba individuálneho prístupu.
Pedagógovia sa stretávajú raz mesačne na workshopoch, diskusiách a zdieľaní dobrej praxe. Na stretnutia sú prizývaní odborníci z oblasti vzdelávania, sociálnej práce či psychológie, ktorí pomáhajú učiteľom lepšie reagovať na potreby detí z marginalizovaného prostredia.
Projekt Spolu silní v náročných podmienkach realizuje CEEV Živica prostredníctvom Komenského inštitútu a prebieha od augusta 2025 do júna 2026. Pokračovať bude aj v nasledujúcom školskom roku. „Táto iniciatíva ukazuje, že skutočná zmena vo vzdelávaní sa začína u učiteľov - v ich vzájomnej podpore, profesijnom raste a v schopnosti vidieť v každom dieťati potenciál. Keď dávame silu a dôveru učiteľom, prinášame nádej celým komunitám,“ konštatovala koordinátorka ročného programu Komenského inštitútu Uršula Mičovská.
