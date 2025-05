Pediatrická ambulancia v Krupine pre výpadok personálu neordinuje

Krupina 28. mája (TASR) - Krupinská pediatrická ambulancia, ktorú prevádzkuje Nemocnica Agel Zvolen, aktuálne neordinuje. Rodičia s deťmi tak musia za vyšetrením cestovať do Zvolena. Manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková informovala, že aktuálne rieši spoločnosť vo všeobecnej detskej ambulancii v Krupine náhly výpadok personálu.



„Z tohto dôvodu sme aktuálne pacientov presunuli do Nemocnice Agel Zvolen, kde majú aj naďalej zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,“ podotkla Ševčíková.



V pediatrickej ambulancii nachádzajúcej sa v krupinskej nemocnici ordinuje lekárka Miroslava Sekerková. Svoju činnosť tu začala len začiatkom tohto roka. Sekerková na sociálnej sieti informovala, že ambulanciu nájdu rodičia vo zvolenskej nemocnici v budove detského oddelenia na prízemí oproti vstupu do budovy.