Pekárne na Liptove vyrábajú menej, prepúšťanie však zatiaľ nehrozí

Liptovský Mikuláš 16. apríla (TASR) – Liptovským pekárňam pre koronakrízu výrazne klesol odbyt. Súvisí to najmä so zatvorením turistických zariadení a stredísk v Nízkych a Vysokých Tatrách. Riaditeľ Liptovských pekární a cukrární Včela Lippek Slavomír Moravčík hovorí, že prepúšťanie najbližšie dva mesiace nehrozí. Ak by však súčasná situácia trvala dlhšie, firma s takmer 400 zamestnancami by mala veľké ekonomické problémy.



"Citeľne nás zasiahlo, že sa zatvorili akvaparky, hotely a zimné strediská. Odbyt v pekárni klesol o 30 až 40 percent, v cukrárenskej výrobe dokonca o 70 až 80 percent. Je to pre nás tvrdá rana, no musíme sa s tým popasovať," povedal Moravčík pre TASR.



Liptovské pekárne okrem Liptova zásobujú Tatry, Horehronie aj Spiš. Za bežných okolností denne vyprodukujú 200.000 rožkov a 15.000 kusov chleba. V štyroch prevádzkach – v Liptovskom Mikuláši, Likavke, Liptovskom Hrádku a Svite zamestnanci pečú 268 druhov produktov, denne spotrebujú sto ton múky. S príchodom pandémie sa však podľa šéfa pekární situácia radikálne zmenila. Ľudí z prevádzky v podtatranskom Svite musel pre klesajúci záujem o pekárenské výrobky dočasne presunúť do Liptovského Mikuláša.



Zvýšené náklady a znížené tržby by podľa Moravčíka boli v dlhodobom horizonte pre firmu ozajstným problémom. "Máme veľmi dobrých pekárov a cukrárov, nechceme ich prepúšťať. Zníženú výrobu chceme zatiaľ kompenzovať tým, že budeme zamestnancov posielať na dovolenky. Dva, tri mesiace by sme to mali prežiť. Horšie by to bolo, keby táto situácia trvala dlhšie, to si neviem ani predstaviť," zhodnotil.



Počas pandémie sa režim v pekárňach nijako špeciálne nezmenil, naďalej fungujú v nepretržitej prevádzke. Všetky priestory prešli dôkladnou očistou, zamestnanci dostali rúška a respirátory, pravidelne im merajú teplotu a firma zrealizovala aj ďalšie preventívne opatrenia. Dlho však bojovali s nedostatkom účinnej dezinfekcie a ochranných prostriedkov. Napokon si dezinfekciu začali vyrábať sami, pretože ju nebolo možné nikde kúpiť. V tomto smere podľa Moravčíka štát na začiatku pandémie zlyhal. "Pomohlo by nám, keby nám vláda uhradila aspoň zvýšené náklady na dezinfekciu. Predsa len, dezinfikujeme oveľa viac, keďže sme potravinárska firma," poznamenal.



Moravčík hovorí, že verejnosť pričasto zabúda na to, že aj pekári sú v prvej línii v boji s novým koronavírusom. Zákazníci sa však podľa neho nemusia báť, že by v obchodoch nenašli čerstvý chlieb alebo pečivo. "Naši ľudia sú zdraví, predpokladám, že aj budú zdraví, ja som optimista. Zásoby surovín máme na štyri až päť mesiacov. Neviem si predstaviť, že by sme nenapiekli. Pevne verím, že v júni, najneskôr v júli sa situácia zlepší a postupne sa vrátime k pôvodným číslam, ktoré sme mali pred pandémiou," uzavrel.