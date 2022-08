Peľ paliny a ambrózie pribúda, zatiaľ nedosahuje významné koncentrácie

Banská Bystrica 7. augusta (TASR) – Peľovú situáciu na Slovensku počas týchto dní ovplyvňoval peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy a peľ tráv z čeľade lipnicovitých, ktorý sa vyskytuje len v nižších koncentráciách a mal by až do jesene. V ovzduší sa očakáva peľ skorocelu, štiavu a mrlíka. Palina a ambrózia postupne pribúdajú, ale zatiaľ by nemali dosiahnuť alergiologicky významné koncentrácie. Zhodnotila Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.



"Palina a ambrózia postupne nahradia peľ tráv ako najsilnejšie a najvýznamnejšie alergény leta a skorej jesene. Peľ bylín ostal zastúpený najmä skorocelom a mrlíkom. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ štiavu, astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území," dodala Lafférsová.