Pellegrini: Čím vyššia je účasť, tým reprezentatívnejší je výsledok

Bratislava 23. marca (TASR) - Čím vyššia je účasť vo voľbách, tým reprezentatívnejší je výsledok. Uviedol to kandidát na prezidenta SR a predseda parlamentu Peter Pellegrini po tom, ako v sobotu odovzdal svoj hlas na bratislavskom Gymnáziu na Grösslingovej ulici. Vyzval občanov, aby využili demokratické právo a zúčastnili sa prezidentských volieb.



"Každé voľby sú sviatkom demokracie, a preto by ľudia mali využiť pri akýchkoľvek voľbách svoje právo, ktoré im vyplýva z ústavy, kedy majú jedinečnú šancu ovplyvniť veci verejné," zdôraznil Pellegrini. Právo voliť by mali využiť podľa neho aj preto, aby za nich nerozhodli iní.







Podotkol, že voliči rozhodnú, kto bude na čele ďalších päť rokov, v prípade úspechu prezidenta aj desať rokov. Prezident bude podľa neho ovplyvňovať smerovanie Slovenska. Rovnako by si mal zastať národ v ťažkých časoch, dodal.