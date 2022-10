Pellegrini: Hlas-SD podporí na post predsedu Trenčianskeho kraja Bašku

Trenčín 3. októbra (TASR) – Mimoparlamentná strana Hlas-SD podporí v boji o kreslo predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) doterajšieho predsedu Jaroslava Bašku. V pondelok to v Trenčíne povedal predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.



"Strana Hlas-SD pristupuje ku komunálnym a regionálnym voľbám veľmi zodpovedne, Myslíme si, že už sa musí skončiť obdobie, keď sa nám do najvyšších pozícií v mestách a krajoch dostávajú aktivisti, krikľúni alebo hejteri, ktorí v skutočnosti nič iné neprinášajú. A potom to aj v niektorých našich mestách a dokonca v niektorých krajoch na Slovensku vyzerá," skonštatoval Pellegrini.



Ako dodal, voľba podpory Bašku bola v strane jednomyseľná. Baška podľa neho dokázal, že je človek schopný a ktorý v prospech kraja pracuje nonstop od jeho nástupu do funkcie. "Jeho dynamiku v Trenčianskom samosprávnom kraji vidno," zdôraznil Pellegrini.



Baška si podľa vlastných slov podporu strany váži. Poukázal na fakt, že TSK je už tri roky po sebe najtransparentnejším slovenským krajom. Je podľa neho dobré, ak ľudia vidia kraju "na prsty" a vidia, ako sa v TSK hospodári s verejnými zdrojmi a aké sú investičné priority kraja.



"TSK je aj krajom, ktorý má najviac žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Je doň zapojených viac ako 1350 žiakov, ktorí sa učia pre viac ako 160 konkrétnych firiem," zdôraznil Baška.



Ako dodal, samosprávy idú do veľmi ťažkých časov a tí, ktorí nemajú skúsenosti, vôbec nevedia, do čoho idú. "TSK je kraj, ktorý má najlepšie finančné zdravie na Slovensku. Toto finančné zdravie už kraje, mestá a obce nebudú mať, pretože pre samosprávy bude veľmi ťažké zostaviť vyrovnané bežné rozpočty," pripomenul Baška.



O post predsedu TSK budú v októbrových voľbách okrem Bašku (podpora strán Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS) súperiť aj stredoškolský učiteľ Marian Kňažko (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), inšpektor železníc Anton Kysel (ĽSNS), manažér Miroslav Magdech (Republika), viceprimátor Považskej Bystrice Peter Máťoš (KDH, SaS, PS, Občianska konzervatívna strana, Dobrá voľba a Umiernení, Spolu – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Šanca) a nezávislý kandidát, manažér Adrián Mikuš.