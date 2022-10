Pellegrini: Nepochybujem, že Nosko je v Banskej Bystrici víťazom

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) – Súčasného primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska prišiel do jeho volebnej centrály v sobotu pred polnocou podporiť aj Banskobystričan a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini.



Banskobystrický primátor kandidoval ako nezávislý, Hlas-SD však jeho kandidatúru podporoval. "Je to tak od jeho úplnej prvej kandidatúry, pretože som bol pri tom, keď vznikala," povedal novinárom Pellegrini s tým, že je to aj jeho veľmi dobrý kamarát. Zároveň podotkol, že ako Banskobystričan je spokojný s tým, ako Nosko riadi mesto. "Nepochybujem o tom, že je víťazom týchto volieb," vyhlásil pred médiami.



Dodal, že spokojný je aj s tým, že s náskokom v neoficiálnych výsledkoch na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zatiaľ vyhráva Ondrej Lunter. Aj jeho kandidatúru strana Hlas-SD podporuje. "Jeho prácu som sledoval a hoci som bol v niektorých situáciach kritický, bola to klasická výmena názorov. Je to už nepísaný víťaz týchto volieb," podotkol.



Predseda strany Hlas-SD pripomenul, že doteraz voľby trávil v rodnej Banskej Bystrici, tento rok to však bude inak. "Cestujem do Nitry, kde sa zatiaľ ukazuje, že náš Branislav Becík má veľkú šancu zvíťaziť na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Chcem ho ísť osobne pozdraviť a prežiť s ním definitívny výsledok," konštatoval.



Zdôraznil, že priebežné neoficiálne výsledky volieb ukazujú, že v mnohých mestách, obciach a aj krajoch Hlas-SD nominoval dobrých kandidátov. "Pre stranu sú to prvé voľby a mám pred tým veľký rešpekt," uzavrel.