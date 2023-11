Pellegrini:B.Bystrica potrebuje strategický podnik aj letecké spojenie

Banská Bystrica 9. novembra (TASR) – Banská Bystrica je posledným krajským mestom na Slovensku, ktoré vo svojom okolí nemá žiadnu významnú investíciu alebo výrobný podnik strategického významu, čo by dodalo impulz tomuto regiónu. Do budúcna by sa to však malo zmeniť. Konštatoval to vo štvrtok predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) počas svojho prvého oficiálneho výjazdu vo funkcii šéfa parlamentu vo svojom rodisku v Banskej Bystrici.



"Osobne budem presadzovať v spolupráci s ministerkou hospodárstva a vládou, aby sme v tomto regióne našli územie, ktoré by bolo vyhlásené za územie strategického významu. Vláda by na ňom pripravila infraštruktúru priemyselného charakteru, parku, do ktorého by bolo možné aktívne vyhľadať a umiestniť významnú výrobu najlepšie s nejakou vyššou pridanou hodnotou. Na tú by sa nabaľovala veľká sieť subdodávateľských organizácií," zdôraznil Pellegrini s tým, že by to mohlo byť územie medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.



Na stretnutí s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrejom Lunterom a primátorom Jánom Noskom hovorili aj o zlepšení dopravného železničného prepojenia medzi oboma spomínanými mestami a možných investíciách do zdvojkoľajnenia trate. Jednokoľajná trať dnes už nedovoľuje navýšiť kapacity a zvýšiť intervaly vlakových spojení.



"Budeme sa snažiť aj spolu s ministrom obrany nájsť možnosť, aby sa na letisku Sliač v dohľadnom čase obnovila civilná letecká doprava. Dá sa to aj napriek tomu, že tam budú umiestnené najmodernejšie stíhačky. V Európe existujú mnohé letiská, kde dokáže koexistovať vojenská i civilná časť," uviedol šéf parlamentu.



Ako pripomenul, Banská Bystrica je aj posledným krajským mestom, ktoré nemá plynulé prepojenie štvorprúdovou rýchlostnou cestou alebo diaľnicou na viacero strán. Narážal tým na nedávnu štúdiu ministerstva dopravy, ktorá neodporúča budovať severojužné prepojenie rýchlostnou cestou R1 Banská Bystrica – Ružomberok. "Sme slepou ulicou, kde sa rýchlostná doprava končí," poznamenal. Dúfa, že minister dopravy bude potrebám tohto regiónu načúvať.



Dodal, že pre Banskú Bystricu, ktorá sa z pohľadu demografického vývoja stáva najstarším krajským mestom, sú rozvojové projekty a investície nevyhnutné na to, aby mladí ľudia neodchádzali.