Pellegrini:Výstavba nemocnice v B. Bystrici by mohla začať koncom jari

Banská Bystrica 9. novembra (TASR) - Ak bude proces verejného obstarávania bezproblémový, prvé práce v rámci výstavby novej nemocnice v Banskej Bystrici by sa mohli začať koncom mája budúceho roka. Počas návštevy Rooseveltovej nemocnice to vo štvrtok uviedol predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) s tým, že príprava projektu financovaného z plánu obnovy pokračuje podľa plánu.



"Projekt výstavby novej nemocnice v Banskej Bystrici pokračuje. Všetky míľniky, ktoré zatiaľ má plniť vedenie nemocnice a projektový tím vo vzťahu k príprave a začatiu výstavby, napredujú presne podľa harmonogramu a na semafore zatiaľ svieti pri každom len zelená farba," uviedol Pellegrini. Ako dodal, na stretnutí s vedením nemocnice hovorili aj o ďalších dvoch projektoch, ktoré bude nemocnica realizovať z plánu obnovy. "V areáli starej nemocnice sa bude rekonštruovať psychiatrická klinika, zároveň vznikne aj nová škôlka s kapacitou pre 120 detí," priblížil predseda parlamentu.



Banskobystrická nemocnica v rámci projektu financovaného z plánu obnovy počíta s výstavbou nového hlavného objektu, infekčného bloku a ostatných pracovísk, odhadované náklady predstavujú približne 450 miliónov eur. "Ciele, ktoré sme si dali, sú veľmi ambiciózne. S plnou vážnosťou si uvedomujeme, že zabezpečiť plynulosť všetkých činností bude pre náš tím veľmi ťažké," uviedla riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Miriam Lapuníková a ocenila podporu vlády pri realizácii projektu.



Predseda parlamentu sa spolu s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou (Hlas-SD) vo štvrtok v Banskej Bystrici stretol aj s vedením Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Tá v tomto období dokončuje projekt rekonštrukcie budovy a obnovy techniky za približne 14 miliónov eur.



"Projekt bude finišovať ešte do konca tohto roku. Okrem toho sme pripravení urobiť všetky kroky pre to, aby sme našli potrebné zdroje aj na projekt dobudovania detskej nemocnice," uviedla Dolinková s tým, že v budúcom roku bude hľadať finančné prostriedky vo výške dvoch miliónov eur na vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe nových priestorov banskobystrickej detskej nemocnice.