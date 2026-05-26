< sekcia Regióny
Pelotón cyklistov v Zuberci odštartoval podujatie Od Tatier k Dunaju
Pelotón je rozdelený do piatich etáp, ktoré prechádzajú mestami a obcami naprieč Slovenskom, kde prebiehajú osvetové aktivity, vítania, kultúrny program a osobné stretnutia s občanmi.
Autor TASR
Zuberec 26. mája (TASR) - Z hlavného námestia v Zuberci v utorok odštartovali športovci, ktorí sú súčasťou peletónu Od Tatier k Dunaju - aj napriek skleróze multiplex. Cyklistické podujatie už po 12. raz zvyšuje povedomie o skleróze multiplex (SM) a upozorňuje na dôležitosť včasnej diagnostiky a liečby ochorenia. Podujatie potrvá do 30. mája, keď vyvrcholí na nábreží Dunaja. Informovalo o tom Združenie Sclerosis Multiplex Nádej.
Tohtoročné podujatie sa nesie v duchu hesla „Liečte sa. Hýbte sa. Žite.“ Pelotón je rozdelený do piatich etáp, ktoré prechádzajú mestami a obcami naprieč Slovenskom, kde prebiehajú osvetové aktivity, vítania, kultúrny program a osobné stretnutia s občanmi.
Hlavným dôvodom organizovania športovo-osvetového podujatia je edukácia a osveta o SM. „Na Slovensku je SM stále poddiagnostikovaná, chýba register pacientov, k špecialistom sa ľudia dostávajú neskoro. Mnohí prichádzajú už so zhoršeným zdravotným stavom. Podujatie nie je len športovou výzvou - je to spoločenský a osvetový fenomén, ktorý upozorňuje na to, že SM nie je koniec, ale výzva, s ktorou sa dá žiť kvalitne, ak je včas diagnostikovaná a liečená,“ podotkli organizátori.
Skleróza multiplex je chronické ochorenie centrálneho nervového systému. Poškodzuje mozog a miechu pacienta. Presná príčina nie je objasnená. Medzi najčastejšie príznaky patrí optická neuritída, teda zápal zrakového nervu. Ochorenie sa môže okrem iného prejavovať aj svalovou slabosťou jednej či viacerých končatín, poruchami rovnováhy či citlivosti.
Tohtoročné podujatie sa nesie v duchu hesla „Liečte sa. Hýbte sa. Žite.“ Pelotón je rozdelený do piatich etáp, ktoré prechádzajú mestami a obcami naprieč Slovenskom, kde prebiehajú osvetové aktivity, vítania, kultúrny program a osobné stretnutia s občanmi.
Hlavným dôvodom organizovania športovo-osvetového podujatia je edukácia a osveta o SM. „Na Slovensku je SM stále poddiagnostikovaná, chýba register pacientov, k špecialistom sa ľudia dostávajú neskoro. Mnohí prichádzajú už so zhoršeným zdravotným stavom. Podujatie nie je len športovou výzvou - je to spoločenský a osvetový fenomén, ktorý upozorňuje na to, že SM nie je koniec, ale výzva, s ktorou sa dá žiť kvalitne, ak je včas diagnostikovaná a liečená,“ podotkli organizátori.
Skleróza multiplex je chronické ochorenie centrálneho nervového systému. Poškodzuje mozog a miechu pacienta. Presná príčina nie je objasnená. Medzi najčastejšie príznaky patrí optická neuritída, teda zápal zrakového nervu. Ochorenie sa môže okrem iného prejavovať aj svalovou slabosťou jednej či viacerých končatín, poruchami rovnováhy či citlivosti.