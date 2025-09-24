< sekcia Regióny
Peľová sezóna inváznej ambrózie sa končí,jej druhý vrchol bol atypický
Počas pár dní zachytili alergiologicky významné denné koncentrácie peľu ambrózie aj monitorovacie stanice v Bratislave a Žiline.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Peľová sezóna inváznej ambrózie prešla svojím druhým vrcholom úplne atypicky, keďže vplyvom výkyvov počasia a zrážkovej činnosti nedosahovala vysoké denné koncentrácie. Najvyššie zachytila monitorovacia stanica v Nitre. Konštatovala to v stredu v súvislosti s aktuálnou situáciou Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Počas pár dní zachytili alergiologicky významné denné koncentrácie peľu ambrózie aj monitorovacie stanice v Bratislave a Žiline. V ovzduší na celom území Slovenska sa v uplynulých dňoch celkovo vyskytovali prevažne nízke až stredné koncentrácie peľu.
„Končí sa peľová sezóna ambrózie. Jej peľ môže ešte ojedinele dosiahnuť alergiologicky významné denné koncentrácie. V závislosti od počasia celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší môžu ešte mierne stúpnuť, ale maximálne dosiahnu už len stredné hladiny. Aj v končiacej sa peľovej sezóne výkyvy počasia budú naďalej spôsobovať značné regionálne rozdiely v kvantite peľu a spór v ovzduší,“ uviedla v prognóze na najbližšie dni Lafférsová.
