Peľová sezóna liesky a jelše prešla svojím vrcholom
Autor TASR
Banská Bystrica 12. marca (TASR) - Pre predpovedané teploty predpokladá Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici vysoké koncentrácie peľu v ovzduší. Ich pokles bude lokálne ovplyvňovať zrážková činnosť. TASR o tom informovala Lucia Rendlová z RÚVZ.
Dodala, že peľová sezóna liesky a jelše prešla svojím vrcholom a vysoké koncentrácie ich peľu môžu ľudia očakávať najmä na strednom a severnom Slovensku. „Vrcholiť bude peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, stúpnu denné koncentrácie peľu topoľa, jaseňa, brestu, ale aj vŕby,“ objasnila. Mierny nárast denných hladín predpokladá u spór húb.
Ako ďalej uviedla, teplé a slnečné počasie v uplynulom týždni spôsobili na celom Slovensku prudký nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší. „Peľová sezóna liesky a jelše prešla vrcholom, keď peľ v ovzduší dosahoval veľmi vysoké koncentrácie,“ podotkla. Doplnila, že v severnejších oblastiach ešte RÚVZ čaká stredné až vysoké koncentrácie aj v ďalších dňoch.
Rendlová poznamenala, že v uplynulom týždni sa rozbehla peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Ich peľ už podľa nej dosiahol veľmi vysoké denné hladiny najmä v teplejších oblastiach Slovenska. Druhové spektrum sa rozšírilo o peľ brestu, jaseňa a topoľa.
V desiatom kalendárnom týždni najvyššiu dennú koncentráciu peľu liesky zaznamenali monitorovacie stanice v Žiline, Banskej Bystrici a v Nitre. „Peľ jelše dosiahol najvyššiu hladinu v Nitre, v Žiline a v Bratislave,“ spresnila. Monitorovacia stanica v Nitre zachytila najvyššiu dennú koncentráciu drevín z čeľade cyprusovité-tisovité. V Nitre a v Banskej Bystrici namerali najvyššiu dennú koncentráciu peľu topoľa. Okrem uvedených druhov sa vyskytol v ovzduší aj peľ brestu a jaseňa.
