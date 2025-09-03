Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Peľová sezóna paliny sa skončila, dominuje peľ inváznej ambrózie

Invázna rastlina ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia), foto z archívu. Foto: TASR - Milan Kapusta

Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie zaznamenali monitorovacie stanice v Nitre, Žiline, Košiciach a Banskej Bystrici.

Autor TASR
Banská Bystrica 3. septembra (TASR) - Na území Slovenska v uplynulých dňoch dominoval v ovzduší peľ inváznej ambrózie, ktorá v posledných augustových dňoch prešla svojím prvým vrcholom. Dosahovala vysoké denné koncentrácie v závislosti od zrážkovej činnosti v tom-ktorom regióne. TASR o tom v stredu informovala Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie zaznamenali monitorovacie stanice v Nitre, Žiline, Košiciach a Banskej Bystrici. Peľ pŕhľavovitých dosahoval maximálne stredné hladiny. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa pohyboval len v nízkych koncentráciách podobne ako peľ paliny.

„Sezóna paliny sa skončila a jej peľ sa vyskytne v ovzduší len v nižších denných koncentráciách. Môžeme predpokladať, že peľ ambrózie v nasledujúcom týždni dosiahne alergiologicky významné denné koncentrácie na celom území. V súvislosti s predpovedaným počasím očakávame, že na väčšine územia sa budú celkové denné koncentrácie peľu pohybovať v stredných až vyšších hladinách. Stúpnu denné koncentrácie spór húb (plesní),“ konštatovala v prognóze na najbližšie dni Lafférsová.
