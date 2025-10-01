< sekcia Regióny
Alergici sa potešia: Peľová sezóna sa pomaly končí
V končiacej sa peľovej sezóne výkyvy počasia budú naďalej spôsobovať značné regionálne rozdiely v kvantite peľu a spór v ovzduší.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. októbra (TASR) - V ovzduší na celom území Slovenska sa v uplynulých dňoch vyskytovali prevažne nízke denné koncentrácie peľu. Dominanciu, aj keď v nízkych hladinách, si udržal peľ inváznej ambrózie sprevádzaný peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy, astrovitých, paliny, skorocelu, tráv a mrlíka. Konštatovala to v stredu v súvislosti s aktuálnou situáciou Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Podľa nej najvyššiu alergiologicky významnú dennú hladinu peľu ambrózie zachytila už len monitorovacia stanica v Žiline. Na ostatnom území dosahoval nízke až veľmi nízke denné koncentrácie.
„Končí sa peľová sezóna ambrózie na našom území a jej peľ v ovzduší dosiahne v najbližšom období už len alergiologicky nevýznamné denné koncentrácie. Naďalej kvitne invázna zlatobyľ patriaca do čeľade astrovitých, ktorej peľ sa menej šíri v ovzduší a pre alergikov ostáva rizikový pohyb v blízkosti jej porastov, kde môže dosiahnuť alergiologicky významné koncentrácie,“ uviedla Lafférsová.
