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Peľová sezóna tráv pokračuje, v regiónoch ju ovplyvní najmä počasie

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytili monitorovacie stanice v Žiline a Nitre, rovnako ako v prípade peľu borovicovitých.

Autor TASR
Banská Bystrica 4. júna (TASR) - Peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých a spolu s ním v alergiologicky významných koncentráciách peľ tráv z čeľade lipnicovitých dominovali v uplynulých dňoch v ovzduší na väčšine územia Slovenska. Konštatovala to v súvislosti s aktuálnou peľovou situáciou Lucia Rendlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytili monitorovacie stanice v Žiline a Nitre, rovnako ako v prípade peľu borovicovitých. Vplyvom teplého a slnečného počasia odborníci zaznamenali veľmi vysoké denné koncentrácie peľu na celom území Slovenska.

„V týchto dňoch očakávame, že vplyvom najmä búrkovej činnosti budú značné regionálne rozdiely v kvantite peľu a spór v ovzduší. Dreviny s vysokou produkciou peľu pomaly dokvitajú a pribúda peľ bylín, najmä skorocelu a pŕhľavovitých. Peľová sezóna tráv, čo je najsilnejší alergén nasledujúcich týždňov, pokračuje, ale bude zrejme ovplyvnená počasím v jednotlivých regiónoch. V ovzduší sa bude ešte vyskytovať peľ agátu, bazy, gaštanu a lipy,“ konštatovala v prognóze na najbližšie dni Rendlová.
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