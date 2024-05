Peniaze na odstránenie bariér žiada aj internát v B. Bystrici

Banská Bystrica 16. mája (TASR) - Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) schválilo vo štvrtok podanie žiadostí 14 krajských stredných škôl (SŠ) a jedného internátu, ako aj spolufinancovanie ich projektov na odstránenie fyzických bariér vo svojich priestoroch. Peniaze budú školy žiadať z plánu obnovy. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



"Sú to projekty v celkovej hodnote viac ako 3,1 milióna eur, na ktoré žiadame prostriedky z plánu obnovy cez výzvu ministerstva školstva. Tá bola špecificky určená pre väčšie školy s počtom žiakov nad 275 a zapojili sa do nej prakticky všetky naše školy, ktoré mohli a ktoré debarierizáciu neriešia v rámci iných eurofondových projektov," konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



Ide o šesť SŠ v Banskej Bystrici, dve SŠ a jeden školský internát vo Zvolene, dve školy v Rimavskej Sobote a po jednej v Žiari nad Hronom, Lučenci, Brezne a Modrom Kameni.



"Ak budú žiadosti úspešné, na školách pribudnú vyhradené parkovacie miesta pre ZŤP, bezbariérové vstupy do budov, v niektorých exteriérové či interiérové výťahy, bezbariérové toalety, schodiskové plošiny či bezbariérové trasy, ktoré umožnia ľuďom s telesným znevýhodnením dostať sa nielen do učební, ale i šatní, jedálne či telocvične," vysvetlil Lunter.



Podľa výsledkov Eduzberu v tomto školskom roku navštevuje 59 SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 62 žiakov, ktorí sú v spoločnej kategórii: telesne postihnutý žiak, slabozraký, žiak so zvyškami zraku, nevidiaci, žiak s poruchou binokulárneho videnia a sluchovo postihnutý.



Ako šéf kraja dodal, bezbariérové školy môžu žiakom základných škôl pomôcť pri rozhodnutí, kam sa ísť ďalej vzdelávať.