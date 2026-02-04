Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Penta Hospitals rešpektuje pri primárovi z Topoľčian prezumpciu neviny

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Nemocnica v Topoľčanoch je súčasťou siete Penta Hospitals.

Autor TASR
Topoľčany 4. februára (TASR) - Sieť nemocníc Penta Hospitals odsudzuje akékoľvek korupčné alebo iné nezákonné konanie. V prípade primára oddelenia nemocnice v Topoľčanoch, ktorý bol obvinený z korupcie, rešpektuje princíp prezumpcie neviny a bude čakať na výsledky vyšetrovania, potvrdil hovorca Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ.

Nemocnica v Topoľčanoch je súčasťou siete Penta Hospitals. „Orgánom činným v trestnom konaní budeme maximálne nápomocní,“ povedal Kráľ. Sieť má podľa jeho slov vypracované detailné interné smernice a etické kódexy, ktorými sa zamestnanci riadia. Cieľom je minimalizovať akékoľvek neetické správanie.

Primára jedného z oddelení topoľčianskej nemocnice obvinil vyšetrovateľ z prijímania úplatkov v deviatich prípadoch. Obvinenie z trestného činu podplácania bolo vznesené aj voči ďalším ôsmim osobám za trestný čin podplácania.

Úplatky mali byť podľa zistení polície poskytované vo forme finančnej hotovosti v stovkách eur, ako aj vo forme iných spotrebných vecí. Všetky obvinené osoby sú aktuálne stíhané na slobode.
