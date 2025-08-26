< sekcia Regióny
Penta: Pri nemocnici v Spišskej Novej Vsi nie sú ohrozené peniaze
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Verejné zdroje z plánu obnovy nie sú pri projekte dostavby a rekonštrukcie nemocnice v Spišskej Novej Vsi nijakým spôsobom ohrozené. Podpísaná zmluva s dodatkom na tento projekt počíta s kompletným čerpaním finančných zdrojov do konca júna 2026. Tieto prostriedky budú kryť celkovú dostavbu nového pavilónu, a to aj napriek tomu, že termín jeho dostavby je stanovený až na konci roka 2028. Uviedla to sieť Penta Hospitals v reakcii na kritiku exministra zdravotníctva a opozičného poslanca Národnej rady SR Mareka Krajčího (Slovensko, Za ľudí, KÚ), podľa ktorého sú peniaze z plánu obnovy pre postup Penty ohrozené.
Penta pripomenula, že žiadosti o posunutie termínu predchádzali konzultácie s Ministerstvom zdravotníctva SR. Pôvodný termín podľa siete nebolo možné splniť včas. „Od zmluvy by sme museli odstúpiť. To by znamenalo koniec pre túto miliónovú investíciu na Spiši,“ poznamenal hovorca siete Tomáš Kráľ. Zdôraznil tiež, že voči projektu nie sú v súčasnosti vedené žiadne šetrenia ani preverovania zo strany kontrolných orgánov. Projekt podľa jeho slov napreduje presne podľa stanoveného harmonogramu.
Penta zároveň podotkla, že projekt je spolufinancovaný prostriedkami z plánu obnovy. „Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo z Plánu obnovy a odolnosti SR na tento projekt 47,3 milióna eur s DPH, pričom celková suma vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav dosiahne až súčasnú sumu 72 miliónov eur s DPH. Rozdiel medzi celkovou cenou investície a spolufinancovaním z plánu obnovy plánuje sieť Penta Hospitals Slovensko financovať z vlastných zdrojov. Po výstavbe sa nová nemocnica má stať súčasťou vlastníctva Košického samosprávneho kraja,“ doplnil Kráľ.
Krajčí v pondelok (25. 8.) opakovane upozornil, že Slovensko môže pre pochybenia súkromných nemocníc prísť o ďalšie milióny eur z plánu obnovy. Pentu skritizoval za postup pri výstavbe nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Poukázal na to, že termín ukončenia projektov z plánu obnovy bol pre túto nemocnicu posunutý z 30. júna 2026 na 31. decembra 2028, pričom do pôvodného termínu má byť dokončená len hrubá stavba. „Penta si u ministerky Dolinkovej vybavila dodatok k zmluve, aby nemusela nemocnicu dokončiť v pôvodnom termíne. Je jasné, že tým pádom celý projekt nebude môcť byť financovaný z plánu obnovy a nevyčerpané prostriedky v miliónoch eur prepadnú. Náklady bude musieť doplatiť štát, teda slovenskí daňoví poplatníci,“ vyhlásil.
