Penta štartuje súťaž pre výstavbu pri južnom brehu Dunaja

Bratislava 15. augusta (TASR) – Developer Penta Real Estate rozbieha medzinárodnú, architektonicko-urbanistickú súťaž pre plánovanú zástavbu pri južnom brehu Dunaja medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom v Bratislave. Ide o územie s rozlohou 85.000 štvorcových metrov. Výsledky súťaže majú byť známe 28. februára 2023.



"Som presvedčený, že projekt s pracovným názvom Southbank Bratislava tak, ako je zadefinovaný, nielen svojou polohou, ale aj rozsahom, má silný potenciál stať sa plnohodnotnou súčasťou a doplnkom centra Bratislavy," konštatuje Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko.



Cieľom súťaže je priniesť do predmetného územia rezidenčnú, ale aj komerčnú zástavbu, verejné priestory i zeleň. Projekt počíta aj s kompletnou občianskou vybavenosťou, s dôrazom na životné prostredie. Riešené územie sa nedotýka inundačných území, ani chráneného areálu Soví les, ktorého ochrana má byť jednou z priorít súťaže.



Súťaž má byť dvojkolová. Prvé kolo má byť koncipované ako otvorené predkvalifikačné kolo, z ktorého do druhého kola postúpia na základe hodnotenia odbornej poroty tri návrhy. Do druhého kola však priamo postupujú aj tri vyzvané architektonické ateliéry. Ide o architektonické štúdiá Zaha Hadid Architects, Office for Metropolitan Architecture (OMA) a Bjarke Ingels Group (BIG).



Developer Penta Real Estate kúpil začiatkom roka v Bratislave pozemky na južnom brehu Dunaja. Predávajúcim bol developer HB Reavis. Súčasťou obchodu boli pozemky v lokalite medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom. Územie vníma ako dôležité pre rozvoj hlavného mesta s ambíciou vytvoriť protipól k biznisovému centru a vznikajúcemu downtownu na druhom brehu Dunaja. Premena tohto priestoru je plánovaná desaťročia.