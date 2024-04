Periská v Brezovej pod Bradlom sa stanú významným lesníckym miestom

Brezová pod Bradlom 18. apríla (TASR) - Prímestská časť Brezovej pod Bradlom Periská sa vo štvrtok zaradí medzi významné lesnícke miesta na Slovensku. Lokalita bola kedysi kamennou púšťou, po zásahu odborníkov tam vznikol kompaktný les, titul významné lesnícke miesto jej udelia experti Lesníckeho a drevárskeho múzea. TASR o tom informovala referentka oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom Jana Bôžiková.



"Po stáročia na Periskách vplyvom koristníckej ťažby dreva, pasenia dobytka a následnej erózie vznikala neúrodná kamenná púšť, ohrozujúca mesto suchom i povodňami. V 50. rokoch 20. storočia vypracovali odborníci z Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene projekt extrémne náročného zalesňovania tejto rozsiahlej 96- hektárovej plochy," spomenula Bôžiková.



V strmých kamenných svahoch podľa nej vytvorili odborníci kilometre terás, na ktoré sa lanovkou vyvážala a na chrbtoch prácne roznášala zemina. "Do tejto sa po mnohé roky vysádzali rôzne dreviny, z nich sa najviac osvedčila borovica. Vďaka obrovskému úsiliu lesníkov a lesných robotníkov sa sadenice uchytili a na pusté stráne sa postupne vrátil život v podobe kompaktného lesa," priblížila.



Primátor Jaroslav Ciran vyhlásenie Perísk za významné lesnícke miesto privítal. "Na to, ako Periská kedysi bezútešne vyzerali, si tu pamätajú už len najstarší občania. Spôsob a najmä výsledok, s akým sa mŕtvu lokalitu podarilo vrátiť lesu, považujem za malý zázrak," skonštatoval Ciran. Primátor zároveň ocenil, že Mestské lesy sa rozhodli práci svojich predkov vystaviť aj takéto uznanie a verí, že súčasná mestská správa bude dôstojným pokračovateľom tohto nevšedného diela.



Systém vyhlasovania významných lesníckych miest vznikol v roku 2007 na pôde štátneho podniku Lesy SR, ktorý sa inšpiroval svetovým prírodným a kultúrnym dedičstvom UNESCO. Za takéto miesta vyhlasuje pozoruhodné lesnícke diela, lesnícke budovy, školy, pamätníky, stromy, technické diela, rodné domy významných lesníkov, lesné osady a cintoríny. "Doposiaľ bolo vyhlásených 63 významných lesníckych miest, z toho jedno už aj v zahraničí, a to v Prahe. Ide o úspešný projekt, ktorý nám okrem vyhľadávania, popularizácie a ochrany míľnikov lesníckej histórie pomáha vo výskume, čo je menej viditeľná, no veľmi dôležitá súčasť našej práce," zdôraznila vedúca Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene Veronika Horská Šebíková.



Odborný lesný hospodár Mestských lesov Juraj Slovák podotkol, že Periská môžu poslúžiť aj ako dobrý príklad, kam môže viesť ignorovanie nastávajúcich klimatických zmien, a aké obrovské úsilie môže byť potom potrebné na ich zmiernenie. "Nech sa to už vyvinie akokoľvek, zdravé stabilné lesy budú mať v tomto zápase určite rozhodujúce slovo," dodal Slovák.