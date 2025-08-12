< sekcia Regióny
Permakultúrna záhrada SPU ponúka jedlé kvety i netradičné plody
Permakultúrna záhrada SPU ponúka okrem jedlého lesa aj lúčnu zónu, vyvýšené záhony a bylinkový labyrint.
Autor TASR
Nitra 12. augusta (TASR) – Návštevníci Permakultúrnej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre môžu ochutnať viaceré jedlé plody, kvety a byliny, ktoré ponúka. Zóny s rôznymi výsadbami sú súčasťou Botanickej záhrady SPU.
Ako uviedla hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová, zóna nazvaná jedlý les kombinuje výsadbu drobného ovocia, ovocných stromov a jedlých kvetov. Návštevníci tam nájdu jahody, ríbezle, egreše, rakytníky, černice, muchovníky, aróniu, zemolezy i tradičné ovocie, ako je hrozno, jablone, hrušky, slivky, čerešne, dule a mišpule.
Okrem nich pribudli aj nové netradičné ovocné druhy. „Sú to kudránia trojlaločná, dužistopka sladká, hlošina mnohokvetá aexotická drevina stmavomodrými dlhými plodmi známa pod názvom ‚prsty mŕtveho muža‘. Priestor vypĺňajú bylinky a jedlé kvety ľaliovky, ktoré majú príjemnú sviežu chuť a používajú sa do šalátov aj ako dekorácia vgastronómii,“ priblížila odborná zamestnankyňa Botanickej záhrady SPU Jana Šlosárová.
Permakultúrna záhrada SPU ponúka okrem jedlého lesa aj lúčnu zónu, vyvýšené záhony a bylinkový labyrint. Jej súčasťou je aj oddychová zóna. „Ukážkovú záhradu sme vytvorili najmä ako inšpiráciu pre ľudí. Chceli sme ukázať, že aj na malom pozemku možno vytvoriť udržateľný a bohatý ekosystém. Stále je vnej niečo zaujímavé na pozorovanie či konzumáciu, napríklad bobule, listy, stonky, korene či huby,“ doplnila Šlosárová.
Ako pripomenula, pri permakultúre sa nevyužíva chémia, používajú sa výlučne hnojivá na prírodnej báze. V záhrade je aj hmyzí hotel a na viacerých miestach sú nakopené kamene, konáre a lístie, ktoré vytvárajú životné prostredie pre rôzne organizmy a živočíchy. Okrem toho tam postupne pribudli aj hracie a edukačné prvky, napríklad dendrofón, senzorický chodník, skleník s knižnicou a oddychová hojdačka.
