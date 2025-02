Perníkovú chalúpku v SND sprevádza výstava Operné rozprávky

Bratislava 28. februára (TASR) - Operné rozprávky je názov fotografickej výstavy, ktorú inštalovali vo foyeri opery a baletu Slovenského národného divadla (SND) pri príležitosti aktuálnej premiéry najslávnejšieho diela nemeckého skladateľa Engelberta Humperdincka Perníková chalúpka. Jej inscenáciu so slovenským textom Jána Štrassera v hudobnom naštudovaní dirigenta Maroša Potokára a v réžii a choreografii Dany Dinkovej premiéruje naša prvá scéna počas tohto víkendu. Výstava potrvá do konca divadelnej sezóny.



"Opery s rozprávkovými námetmi patria celosvetovo medzi najobľúbenejšie tituly. S detským divákom sa v opere počítalo prakticky od jej vzniku na prelome 16. a 17. storočia," hovorí dramaturg Jozef Červenka, ktorý je takisto autorom koncepcie výstavy prezentujúcej výber fotografií z operných rozprávok, ktoré uvádzalo v minulosti na svojom javisku SND.



Červenka pripomína, že autorom detských opier je aj jeden z najväčších géniov klasickej hudby Wolfgang Amadeus Mozart. "Autorstvo uňho vyplývalo ani nie tak zo zámeru tvoriť pre deti, ale z jednoduchého faktu, že mu boli ponúknuté špecifické námety v čase, keď bol sám dieťaťom," poznamenáva s tým, že Mozart sa k rozprávke dostal aj na sklonku svojho života. "V Čarovnej flaute (1791) priniesol na operné javisko singspiel so zmesou ľudovej frašky, rozprávky a symbolistickej hry," približuje dielo, ktoré na výstave zastupuje archívna fotografia SND inscenácie z roku 1929.



Rozprávkovým a baladickým témam sa celý život venoval aj významný český skladateľ Antonín Dvořák. "V opere Čert a Káča (1899) siahol po klasickej rozprávke a Rusalkou (1901) zasa unikátnym spôsobom zavítal do sveta lyrickej balady," vysvetľuje Červenka k výstave, na ktorej nechýbajú zábery z inscenácie Dvořákovej opery Čert a Káča z roku 1942 a Rusalky z roku 1972.



Výstava ukazuje, že do žánru detskej opery prispeli aj slovenskí skladatelia. Tibor Frešo vo svojej opere Martin a slnko (1975) priniesol na javisko sugestívny príbeh o oslobodení slnka z väzenia. "Na dospelý svet sivej reality sa pozrel detskými očami skladateľ Milan Dubovský vo Veľkej doktorskej rozprávke (1992) plnej fantázie a hravosti. Peter Zagar v Rozprávke o šťastnom konci (2019) poskytol detským divákom dielo, v ktorom prístupným spôsobom pripomenul základné etické hodnoty," poznamenáva Červenka a nezabúda ani na najnovší prírastok slovenskej detskej opery - Muflóna Ancijáša (2023) z dielne autorskej dvojice Slavo Solovic a Bratislav Jobus.



Výstavu si môžu pozrieť záujemcovia do 30. júna vždy pred aktuálnymi predstaveniami.