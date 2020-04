Personál a pacienti z NsP Prievidza majú negatívne výsledky

Bojnice 2. apríla (TASR) - Zvyšná časť personálu oddelenia pľúcnych chorôb v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach a pacienti, ktorí boli v kontakte so zosnulým mužom s COVID-19, mali výsledky testov na nový koronavírus negatívne. Pre TASR to vo štvrtok uviedla riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach Zuzana Tornócziová.



Negatívne výsledky na nový koronavírus malo i ďalších deväť členov personálu pľúcneho oddelenia, ich testovanie zabezpečila nemocnica na začiatku tohto týždňa. Pre nedostatok setov testovali zvyšný personál a pacientov neskôr.



Zosnulý muž bol na pľúcnom oddelení hospitalizovaný od 20. marca a 30. marca v domácej liečbe zomrel. Námestník nemocnice Milan Henčel pre TASR uviedol, že cestovateľská a epidemiologická anamnéza, opakovane dopytovaná, bola zo strany pacienta negatívna, až na avízo jedného zamestnanca dostali podnet na testovanie, ktoré sa realizovalo 29. marca s pozitívnym výsledkom. Pacient bol podľa neho stabilizovaný, afebrilný, bez subjektívnych ťažkostí a jeho prepustenie do domácej karantény odobril RÚVZ.



Postup nemocnice preveruje z vlastnej iniciatívy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Muž zomrel na obojstranný zápal pľúc a je pravdepodobne prvou obeťou ochorenia COVID-19 na Slovensku. To, či pacient zomrel na COVID-19, alebo mal zápal pľúc z iného dôvodu, by malo byť jasné pravdepodobne v pondelok 6. apríla.