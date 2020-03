Personál pľúcneho oddelenia NsP Prievidza má negatívne výsledky testov

Bojnice 31. marca (TASR) - Personál pľúcneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorý prišiel do kontaktu s mužom s COVID-19, má negatívne výsledky testov na nový koronavírus. TASR o tom v utorok informoval námestník liečebno-preventívnej starostlivosti bojnickej nemocnice Milan Henčel.



Nemocnica zabezpečila deväť odberov. Ak dostane testovacie látky, ktoré aktuálne nie sú k dispozícii, chcela by otestovať ešte niektorých pacientov z pľúcneho oddelenia, kde ležal muž s pozitívnym výsledkom na nový koronavírus, priblížil Henčel.



"Do soboty 4. apríla sme uzatvorili pľúcne oddelenie pre príjem nových pacientov. Pacienti, ktorí potrebujú hospitalizáciu, sú prijímaní na iné oddelenie nášho zariadenia s adekvátnou starostlivosťou. Oddelenie plánujeme otvoriť v nedeľu 5. apríla," doplnil Henčel s tým, že zdravotníci sledujú zdravotný stav personálu.



Opatrenie v podobe zatvorenia pľúcneho oddelenia súvisí s úmrtím 60-ročného muža, ktorý tam bol hospitalizovaný od 20. marca a v pondelok (30. 3.) v domácej liečbe zomrel. Primárnu príčinu úmrtia pacienta určí pitva, nemocnica potvrdila, že mužovi diagnostikovali COVID-19. Úmrtie pacienta, pozitívne testovaného na COVID-19, potvrdilo pre TASR i Ministerstvo zdravotníctva SR.