Personál popradskej nemocnice spísal petíciu proti riaditeľovi

Poprad 17. septembra (TASR) – Personál Nemocnice Poprad spísal petíciu proti novému riaditeľovi Antonovi Hanušínovi, ktorú zatiaľ podpísalo vyše 500 zamestnancov. Vedenie nemocnice požiadalo svojho zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, o prešetrenie situácie prostredníctvom dozornej rady, priblížila jej hovorkyňa Sylvia Galajda. Podľa rezortu zdravotníctva riaditeľ má v súčasnosti dôveru ministra Mareka Krajčího (OĽANO).



Nespokojnosť personálu začala po odchode štyroch primárov. Zamestnanci na situáciu upozornili aj primátora mesta Poprad Antona Danka. „Na dnešnom stretnutí som sa dozvedel, že zhruba 15 lekárov dalo výpoveď, čo je skutočne vážny stav. Zamestnanci nemajú žiadne informácie. Vízie nového riaditeľa sa dozvedajú len cez tretie osoby,“ uviedol primátor. Danko zároveň vyzval ministra Krajčího, aby zastavil úpadok nemocnice.



Vo svojej petícii zamestnanci popradskej nemocnice žiadajú odchod generálneho riaditeľa a členky predstavenstva. Zároveň žiadajú aj jeho odchod z postu predsedu asociácie nemocníc, aby nemal možnosť zasahovať do práce krízovej komisie. Pokiaľ nebudú naplnené požiadavky zamestnancov, všetci sú pripravení podať hromadné výpovede.



Hovorkyňa nemocnice deklarovala, že cieľom nemocnice je naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť bez obmedzenia, neustále zvyšovať jej kvalitu, rozširovať ponúkané služby v prospech pacienta. Chce tiež zlepšovať pracovné podmienky personálu.



Vedenie nemocnice ministerstvo zdravotníctva zároveň informovalo, že uvedené obvinenia považuje za vážny zásah do súkromia a integrity, keďže sa nezakladajú na pravde, zváži a realizuje prístupné právne kroky. „Ministerstvo zdravotníctva a podľa našich informácií ani vedenie popradskej nemocnice neeviduje od zamestnancov nemocnice takúto petíciu. Podľa nemocnice doteraz na zasadnutiach jej predstavenstva neboli tlmočené žiadne sťažnosti. Nesťažovali sa ani miestne odbory. Minister zdravotníctva však požiadal dozornú radu nemocnice, aby zaujala k situácii v nemocnici stanovisko a bezodkladne ho o situácii oboznámila,“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Krajčí zároveň vymenoval za člena Dozornej rady Nemocnice Poprad predsedu Lekárskeho odborového združenia danej nemocnice Michala Matiščáka.



Rezort zdravotníctva priblížil, že od nástupu nového vedenia z nemocnice výpoveďou odišlo 18 zdravotníckych pracovníkov. Medzi nimi sú napríklad výpovede zamestnancov z dôvodu sťahovania do iného mesta, návraty po materskej dovolenke do iných zariadení s jednozmennou prevádzkou, manažérske zlyhanie vedúceho pracovníka, z dôvodu neprijatia organizačnej zmeny a iné. Každoročne nemocnica zaznamenáva prirodzený pohyb zamestnancov približne v počte 150 ľudí.