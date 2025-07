Personál v Rooseveltovej nemocnici posilnilo cez leto 51 študentov

Banská Bystrica 2. júla (TASR) - Študenti tretích a štvrtých ročníkov stredných zdravotníckych škôl z Rožňavy, Levíc, Lučenca, Zvolena a Banskej Bystrice posilnili cez leto zdravotnícky personál v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Od 1. júla tam nastúpilo celovo 51 mladých ľudí. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.



„Na pôde našej nemocnice sme privítali nových kolegov, ktorí si v rámci tretieho ročníka projektu Leto v Rooseveltke našli u nás zamestnanie. Nielenže si počas letných mesiacov privyrobia, ale tiež získajú praktické skúsenosti a nové zážitky. Veríme, že sa im bude u nás páčiť, no ešte viac dúfame v to, že práve naša nemocnica bude ich prvou a jasnou voľbou aj po skončení štúdia,“ uviedla nemocnica.



Ako tiež dodala, do jej tímov pribudlo ďalších 25 stálych zdravotníckych zamestnancov, medzi nimi napríklad päť praktických sestier, ktoré posilnia neonatologickú kliniku.