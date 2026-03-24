PES, HRDINA: V prípade krádeže auta vo Vinnom pomohol nájsť páchateľov
Osobné vozidlo značky Škoda Octavia zmizlo v nedeľu (22. 3.) podvečer.
Autor TASR
Vinné 24. marca (TASR) - Policajti objasnili krádež osobného motorového vozidla, ku ktorej došlo v obci Vinné v okrese Michalovce. Odcudzené auto našli ukryté v lese nad obcou, k podozrivým osobám ich priviedol služobný pes. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Osobné vozidlo značky Škoda Octavia zmizlo v nedeľu (22. 3.) podvečer. Do pátrania sa zapojili michalovskí policajti vrátane príslušníkov pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ), ktorí prehľadávali okolie obce, lesné porasty aj menej prístupný terén. Odcudzené vozidlo objavili ukryté v lese, odstavené mimo hlavnej cesty.
Na miesto privolali psovoda so služobným psom, ktorý zachytil pachovú stopu vedúcu od nájdeného auta. Tá pokračovala cez lesný terén a komunikácie do obce k rodinnému domu, kde sa nachádzali podozrivé osoby. Policajti následne za prítomnosti zákonných zástupcov zadržali tri mladistvé osoby, ktoré sa k skutku priznali. „Vyšetrovaním bolo zistené, že našli kľúče od vozidla, ktoré si neoprávnene prisvojili, jazdili na ňom a následne ho ukryli v lese. Z vozidla zároveň odcudzili finančnú hotovosť,“ uviedla hovorkyňa s tým že polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla spáchaného formou spolupáchateľstva.
