PES ICH VYČUCHAL: Obvinili dvoch mužov, ktorí mali drogy v batožine

Bratislava 24. marca (TASR) - Z drogovej trestnej činnosti obvinil bratislavský policajný vyšetrovateľ 46-ročného muža z Českej republiky a 32-ročného muža z okresu Lučenec. V medzinárodnom vlaku na trase z Kútov do Bratislavy objavil v ich batožine sušené konope a kokaín služobný pes hliadky Colného úradu Trnava. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Doplnil, že v batožine muža z Českej republiky našli priehľadné vákuové plastové vrece s obsahom zelenej sušenej rastliny. "Kriminalisticko-expertíznym skúmaním zistili, že uvedené množstvo obsahuje sušené konope s hmotnosťou 955,44 gramu, z ktorého by bolo možné pripraviť minimálne 1911 bežných jednotlivých dávok drogy. Hodnota zaistených omamných a psychotropných látok predstavuje sumu 4777,20 eura," uviedol krajský policajný hovorca.



Cestovný kufor obvineného muža z okresu Lučenec podľa neho obsahoval tri plastové vrecká s obsahom zelenej sušenej rastliny s hmotnosťou 1515,63 gramu. "Expertízne skúmanie potvrdilo, že aj v tomto prípade ide o konope, z ktorého by bolo možné pripraviť celkovo 3031 bežných jednotlivých dávok drogy. Celkovú hodnotu vyčíslili na 7578,15 eura. V batožine sa našla aj papierová krabička, obsahujúca dve vrecká s bielym materiálom. Expertíznym skúmaním zistili, že išlo o kokaín s hmotnosťou 152,75 gramu, čo zodpovedá minimálne 1528 obvyklým jednorazovým dávkam. Celkovú hodnotu zaisteného kokaínu vyčíslili na 12.220 eur," dodal Szeiff.



Obom mužom na mieste obmedzili osobnú slobodu a eskortovali ich na príslušný policajný útvar. Po vykonaní potrebných úkonov ich umiestnili v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ Policajného zboru v tejto súvislosti spracoval aj návrh na väzobné stíhanie oboch mužov. V prípade preukázania viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov, uzavrel krajský policajný hovorca.