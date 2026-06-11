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Muž začal strieľať do tmy: Pri Michalovciach usmrtil psa

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Ilustračné foto, kólia. Foto: TASR/AP/Paul Sakuma

Prišiel domov a začal strieľať do tmy, usmrtil psa

Autor TASR
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Bratislava 11. júna (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície navrhol podať obžalobu na 35-ročného muža z okresu Michalovce pre podozrenie z prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu. Podľa zistení polície mal muž v novembri minulého roka v obci Čečehov v okrese Michalovce vystreliť z malokalibrovej zbrane, pričom projektil zasiahol dvojročného psa plemena border kólia, ktorý následne uhynul. Informoval o tom odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ).

K streľbe došlo v podvečerných hodinách, muž mal strieľať do tmy. Projektil zasiahol psa do oblasti hrudníka.

„Zranené zviera bolo bezprostredne prevezené na veterinárne ošetrenie a následne hospitalizované. Napriek poskytnutej veterinárnej starostlivosti došlo k ďalšiemu krvácaniu do hrudnej dutiny a na nasledujúci deň pes uhynul v dôsledku zlyhania srdca,“ uviedla polícia.

Vyšetrovateľ po vykonaní potrebných procesných úkonov ukončil vyšetrovanie s podaním návrhu na podanie obžaloby.

Polícia zároveň upozorňuje, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je neprípustné a môže napĺňať znaky trestného činu.
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