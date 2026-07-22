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Pes pomohol vypátrať muža, ktorý mal poškodzovať káble v elektrárni
Oznámenie o vlámaní do areálu elektrární preverovali policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Nováky.
Autor TASR
Zemianske Kostoľany 22. júla (TASR) - Služobný pes Odyn pomohol v pondelok (20. 7.) vypátrať muža, ktorý mal spolu s ďalším mužom poškodzovať elektrické káble v areáli elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch v okrese Prievidza. Druhého muža zadržali pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby (SBS), polícia okolnosti prípadu vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin krádeže spáchaný v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Oznámenie o vlámaní do areálu elektrární preverovali policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Nováky. „Pracovníci SBS zaznamenali prostredníctvom pultu centrálnej ochrany pohyb dvoch mužov, ktorí vo vnútorných priestoroch poškodzovali elektrické káble. Po tom, ako mužov vyrušili, sa obaja dali na útek,“ uviedla Klenková.
Doplnila, že jedného z nich sa pracovníkom SBS podarilo zadržať priamo v objekte. „Policajti po príchode na miesto vďaka výbornej osobnej a miestnej znalosti okamžite zistili jeho totožnosť a následným preverovaním aj identitu druhého muža, ktorý sa stále ukrýval vo vnútorných priestoroch. Z dôvodu, že nereagoval na výzvy, na miesto privolali psovoda so služobným psom Odynom. Ten sa okamžite pustil do pátrania a v krátkom čase ukrytého muža vypátral,“ priblížila.
Policajti obhliadkou miesta zistili poškodenie vstupných dverí po vlámaní, v areáli aj za jeho oplotením sa nachádzali odrezané elektrické káble, ktoré si muži pravdepodobne pripravili na odcudzenie. „Oboch mužov vo veku 41 a 46 rokov policajti obmedzili na osobnej slobode a skončili v cele policajného zaistenia. Polícia zároveň začala trestné stíhanie pre prečin krádeže spáchaný v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva,“ ozrejmila policajná hovorkyňa.
V súčasnej dobe polícia podľa nej vykonáva potrebné procesné úkony na náležité objasnenie skutku. „Výborná práca psovoda a služobného psa Odyna opäť potvrdila, že pri pátraní po osobách zohrávajú služobné psy nezastupiteľnú úlohu,“ skonštatovala.
Oznámenie o vlámaní do areálu elektrární preverovali policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Nováky. „Pracovníci SBS zaznamenali prostredníctvom pultu centrálnej ochrany pohyb dvoch mužov, ktorí vo vnútorných priestoroch poškodzovali elektrické káble. Po tom, ako mužov vyrušili, sa obaja dali na útek,“ uviedla Klenková.
Doplnila, že jedného z nich sa pracovníkom SBS podarilo zadržať priamo v objekte. „Policajti po príchode na miesto vďaka výbornej osobnej a miestnej znalosti okamžite zistili jeho totožnosť a následným preverovaním aj identitu druhého muža, ktorý sa stále ukrýval vo vnútorných priestoroch. Z dôvodu, že nereagoval na výzvy, na miesto privolali psovoda so služobným psom Odynom. Ten sa okamžite pustil do pátrania a v krátkom čase ukrytého muža vypátral,“ priblížila.
Policajti obhliadkou miesta zistili poškodenie vstupných dverí po vlámaní, v areáli aj za jeho oplotením sa nachádzali odrezané elektrické káble, ktoré si muži pravdepodobne pripravili na odcudzenie. „Oboch mužov vo veku 41 a 46 rokov policajti obmedzili na osobnej slobode a skončili v cele policajného zaistenia. Polícia zároveň začala trestné stíhanie pre prečin krádeže spáchaný v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva,“ ozrejmila policajná hovorkyňa.
V súčasnej dobe polícia podľa nej vykonáva potrebné procesné úkony na náležité objasnenie skutku. „Výborná práca psovoda a služobného psa Odyna opäť potvrdila, že pri pátraní po osobách zohrávajú služobné psy nezastupiteľnú úlohu,“ skonštatovala.