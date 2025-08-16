< sekcia Regióny
Pešia zóna i námestie ožili Nitrianskymi hodmi a dožinkami
V centre mesta majú návštevníci hodov a dožiniek k dispozícii stánky s remeslami, ručne vyrobenými produktmi a občerstvením.
Autor TASR
Nitra 16. augusta (TASR) - Pešia zóna a Svätoplukovo námestie v Nitre ožili v sobotu tradičnými hodmi a dožinkami. Súčasťou dvojdňového podujatia sú ukážky tradičných remesiel, jarmok, divadlo, folklórne i hudobné vystúpenia. Mottom oslavy jednej z najstarších a najvýznamnejších tradícií na Slovensku je v tomto roku Chlieb náš každodenný, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.
V centre mesta majú návštevníci hodov a dožiniek k dispozícii stánky s remeslami, ručne vyrobenými produktmi a občerstvením. Pripravené sú aktivity pre deti, bludisko zo slamy i dožinkový sprievod Od traktora k motyke.
Hudobné súzvuky klavíra a ďalších nástrojov predstaví na Bielo-čiernom koncerte pod nitrianskym nebom pianista Peter Zbranek. Folklórne vystúpenia ponúknu súbory Beťári, Ivančanka, Dolina Maňa, Tribeč, Janíkovská studnička, Lehoťanka, Lužiančanka, Zbežanček, Pelikánik i Tradícia. O dobrú náladu návštevníkov sa postarajú divadelná retro kapela Živica i kapela Taste of Brass.
V centre mesta majú návštevníci hodov a dožiniek k dispozícii stánky s remeslami, ručne vyrobenými produktmi a občerstvením. Pripravené sú aktivity pre deti, bludisko zo slamy i dožinkový sprievod Od traktora k motyke.
Hudobné súzvuky klavíra a ďalších nástrojov predstaví na Bielo-čiernom koncerte pod nitrianskym nebom pianista Peter Zbranek. Folklórne vystúpenia ponúknu súbory Beťári, Ivančanka, Dolina Maňa, Tribeč, Janíkovská studnička, Lehoťanka, Lužiančanka, Zbežanček, Pelikánik i Tradícia. O dobrú náladu návštevníkov sa postarajú divadelná retro kapela Živica i kapela Taste of Brass.