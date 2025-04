Pešia zóna v Ružomberku bude obsahovať prvky od umelca Ľudovíta Fullu

Ružomberok 9. apríla (TASR) - Mesto Ružomberok v utorok (8. 4.) predstavilo širokej verejnosti víťazný návrh revitalizácie pešej zóny, ktorý obsahuje prvky od umelca Ľudovíta Fullu. Do architektonickej súťaže sa zapojilo 11 autorských kolektívov.



Nový návrh rekonštrukcie pešej zóny značne zjednodušuje priestor. „Keďže momentálne je tam veľa architektonických prvkov, ktoré sú v zlom stave a pôsobia zanedbane, my to zjednodušujeme, vytvoríme akýsi podklad, do ktorého vkladáme zase naopak veľmi veľa zelene, čiže bude to zelený návrh a bude aktuálny a moderný,“ uviedol spoluautor víťazného návrhu Adam Benčo.



Ďalej podotkol, že hlavným prvkom je jednoduchosť, ktorá pôsobí ako podklad a potom sú tam dôležité prvky ako mestská dlažba. „Boli by sme veľmi radi, keby bola vyhlásená samostatná súťaž na grafické stvárnenie mestskej dlažby, kde by sme chceli použiť motívy Ľudovíta Fullu, ktoré sú použité na jeho mozaike. A tak isto aj novotvar, ktorý vkladáme na nový priestor námestia, kde budú tiež tieto prvky,“ doplnil Benčo.



Podľa predsedu Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu v Ružomberku Róberta Dúbravca bol hlavný motív zorganizovania súťaže skultivovať, sceliť výraz a charakter pešej zóny, aby bola vnímaná ako jeden priestor. „Ružomberok je nejakým spôsobom špecifický práve štyrmi ulicami, ktoré sa tiahnu centrom mesta a to si myslím, že treba pozdvihnúť, treba ich okrášliť, poodhaliť ich význam, ale v dnešnej dobe pôsobia dosť nesúrodo. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vypísať takúto súťaž, kde na konci snaženia by mala byť najprv projektová dokumentácia a následne samotná realizácia,“ priblížil Dúbravec.