Pešie hliadky vedia lepšie riešiť niektoré situácie v Bratislave

Bratislava 8. júla (TASR) - Pešie a cyklistické hliadky bratislavskej mestskej polície vedia efektívnejšie riešiť niektoré prípady. Ide napríklad o priestupky spojené so znečisťovaním životného prostredia, zakladanie nelegálnych ohnísk, kladenie ohňov v obdobiach sucha či kontrolu psičkárov. Mestská polícia Bratislava o tom informovala s tým, že dané hliadky nasadzuje, keď jej to kapacity umožňujú.



"Majú nielen bližšie k ľuďom, ale dokážu efektívnejšie riešiť množstvo situácií, s ktorými sa stretávajú obyvatelia hlavného mesta. Kolegovia v takýchto hliadkach sú v priamom kontakte s ľuďmi v uliciach Bratislavy a stretávajú sa s nimi v menej formálnych situáciách," priblížila na sociálnej sieti.



Pešie a cyklistické hliadky podľa nej prinášajú viacero benefitov. "Bicykle policajtom umožňujú efektívnejšiu kontrolu vnútroblokov a oblastí, ako Malý a Veľký Draždiak, Lesopark Zrkadlový háj alebo cyklistická cesta na hrádzi," doplnila. S hliadkami sa možno najčastejšie stretnúť v Starom Meste a v Petržalke.



Mestská polícia ozrejmila, že ich do ulíc stavia v prípade dostatočných kapacít. "Vždy musíme najprv obsadiť osobné automobily, aby sme dokázali čo najrýchlejšie reagovať na stovky podnetov, ktoré od vás denne prijímame prostredníctvom bezplatnej linky 159," dodala.